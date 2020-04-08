Москва, , 17:23 — REGNUM Росстат с апреля расширил перечень товаров и услуг, цены на которые учитываются при расчёте недельной инфляции, с 64 до 100 позиций. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В обновлённый список вошли смартфоны, сухие корма для домашних животных, туалетная бумага, зубные щётки, детское питание, обед в кафе на одного человека и другие позиции.

Так, согласно данным ведомства, за неделю с 31 марта по 6 апреля сухие корма для животных подорожали в среднем на 1%, фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,7%, а овощные консервы — на 0,4%. Зубные щётки и туалетная бумага стали дороже на 0,3%, а цены на смартфоны выросли в среднем на 0,1%.

Средний чек при посещении столовой, кафе или закусочной за неделю вырос на 0,1%.

Сообщается также, что в условиях массовой самоизоляции граждан из-за коронавируса Росстат при расчётах начал фиксировать цены не только в розничных магазинах, но и в онлайн-продаже без учёта стоимости доставки продукции.

Напомним, ранее сегодня Росстат сообщил, что недельная инфляция в России ускорилась с 0,2% до 0,3%.