Москва, 8 апреля 2020, 17:22 — REGNUM Социально-экономический кризис в России набирает обороты, а правительство РФ делает всё возможное, чтобы усугубить срыв в пропасть, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.
При этом он обратил внимание на то, что больше половины предпринимателей России на фоне карантина не собираются платить зарплаты — 29% компаний уже отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а ещё 22% собираются сделать это в ближайшее время.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Центра социально-экономических исследований объявили, что 21% российских компаний уже сократили заработные платы сотрудников, а еще 35% планируют это сделать.
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