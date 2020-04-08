Москва, , 17:22 — REGNUM Социально-экономический кризис в России набирает обороты, а правительство РФ делает всё возможное, чтобы усугубить срыв в пропасть, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«Россия вымирает с рекордной скоростью за 12 лет. Свободное падение России в демографическую яму продолжает ускоряться. По итогам января — февраля в стране родилось 227 тысяч человек, умерло 307 тысяч. Смертность снизилась на 3 тысячи человек (0,1%), темпы падения рождаемости оказались выше втрое — 10 тысяч человек, — написал Жуковский. — В результате естественная убыль населения составила 80 тысяч человек и на 10% превысила показатель за тот же период прошлого года (73 тысячи). В целом по стране число умерших превысило число родившихся в 1,4 раза, однако в 35 регионах составило 1,5−2,4 раза. Рождаемость падает в стране практически фронтально — в 68 из 85 субъектов. Естественный прирост населения фиксируется только в 16 регионах».

При этом он обратил внимание на то, что больше половины предпринимателей России на фоне карантина не собираются платить зарплаты — 29% компаний уже отправили работников в неоплачиваемый отпуск, а ещё 22% собираются сделать это в ближайшее время.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Центра социально-экономических исследований объявили, что 21% российских компаний уже сократили заработные платы сотрудников, а еще 35% планируют это сделать.

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