Москва, , 17:17 — REGNUM «Тучные времена», о завершении которых заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, прошли мимо карманов 95% жителей России, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он написал 8 апреля на своей странице в социальной сети Facebook.

«По мнению властей, это были «тучные времена», просто мы с вами их не заметили. Эти «тучные времена» прошли мимо карманов 95% жителей России. Зато осели в карманах крупного бизнеса и чиновников, — написал Жуковский. — Нам с вами ещё повезло, что власти ограничились только повышением пенсионного возраста, НДС, акцизов, пошлин, цен на бензин и ЖКХ, введением «Платона», кадастра, налога на самозанятых, торговых, туристических и экологических сборов».

Как подчеркнул Жуковский, за период так называемых «тучных времён» — с 2014 года — реальные располагаемые доходы населения неуклонно снижаются, рубль к доллару обвалился в 2,8 раза, число людей за чертой бедности выросло на 5 млн, у 65% граждан вообще нет сбережений, у 40% населения денег с трудом хватает только на одежду и продукты питания, долги населения перед банками выросли на 67% (с 11,5 до 19,3 трлн рублей), а чистый вывоз капитала из РФ за период 2014—2019 гг. превысил 342 млрд долларов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Силуанов заявил, что «тучные времена прошли, сейчас приходится более эффективно распоряжаться теми ресурсами, которые есть в государстве».

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