Москва, , 17:09 — REGNUM В Госдуме приветствовали заявление президента РФ Владимира Путина о том, что помогать надо напрямую тем компаниям, которые сохраняют занятость и лишившимся работы, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

«Меняется парадигма — это хороший знак. Уже речь зашла о прямой поддержке. Вопрос, о какой? Теперь все зависит от правительства и тех мер, которые оно предложит», — заявил депутат Госдумы Михаил Щапов (КПРФ).

Ранее парламентарий предложил компенсировать субъектам малого и среднего предпринимательства, которые находятся на вынужденном простое, 70% от зарплаты работников, 80% — если есть один ребенок, 100% — если двое и больше.

«Посмотрим, что предложат президенту чиновники», — добавил он.

Президент РФ провел совещание с губернаторами по мерам поддержки пострадавшим от спада в экономике на фоне коронавируса.

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