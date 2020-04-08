Санкт-Петербург, , 17:06 — REGNUM Сотрудники Балтийского завода, входящего в состав Объединенной судостроительной корпорации, вернутся на рабочие места с 13 апреля. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM на предприятии, с 30 марта по 5 апреля подавляющее большинство рабочих были на «карантине».

С понедельника, 13 апреля, большая часть тех, кто непосредственно участвует в технологических процессах, необходимых для обеспечения функционирования предприятия и строительства заказов, приступят к выполнению своих обязанностей.

Часть сотрудников, не задействованная в производственном процессе, отправится работать удаленно, но этот процент от общего числа сотрудников еще не определен.

Уже известно, что дома останутся сотрудники старше 65 лет, беременные женщины, а также люди, имеющие определенные хронические заболевания. Остальных обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфекции рук.

На предприятии утвердили порядок санитарно-гигиенических мероприятий. Так, на проходных завода рабочим будут измерять температуру. Дезинфицировать собираются все помещения, рабочие поверхности, места общего пользования, приема пищи, туалеты, душевые.

Сотрудникам рекомендовано соблюдать социальную дистанцию в 1,5 метра и минимизировать посещение мест общего пользования. Совещания и встречи будут проходить в онлайн-формате.

«Балтийский завод предпринимает все меры для сохранения здоровья сотрудников. При этом мы руководствуемся указами президента и разъяснениями Минтруда в отношении организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, и обеспечиваем безопасное функционирование предприятия», — отметил генеральный директор АО «Балтийский завод» Алексей Кадилов.

Балтийский завод специализируется на строительстве надводных кораблей 1 ранга, судов ледового класса с атомными и дизель-электрическими силовыми установками, атомных плавучих энергоблоков. На заводе трудится более 6 тыс. человек.

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