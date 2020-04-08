Москва, , 17:03 — REGNUM На фоне роста цен на продукты питания депутаты фракции КПРФ в Госдуме советуют правительству РФ повысить размер МРОТ и прожиточный минимум, передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля.

«Правительству необходимо повысить МРОТ и прожиточный минимум на 20%. Особо нуждающимся — два МРОТа», — полагает депутат Госдумы Владимир Поздняков.

Он сообщил, что такую меру предложил лидер партии Геннадий Зюганов в ходе видео-конференции с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Даже не говорю про то, что нынешний минимум предполагает только полуголодное существование, а в будущем при подорожании даже хлеба, макарон и картошки, не обеспечит и его», — рассуждает парламентарий.

Нежелание правительства России поддержать граждан в этот сложный период может привести к самым неблагоприятным последствиям не только для экономики, но и для социальной стабильности государства, предостерег Поздняков.

Сейчас МРОТ установлен на уровне 12 130 рублей.