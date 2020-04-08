Санкт-Петербург, , 16:49 — REGNUM Экспертный центр по девелопменту и региональное отделение «Деловой России» запускают горячую линию для предпринимателей Петербурга и Ленобласти по вопросам сделок с недвижимостью и реализации девелоперских проектов. Об этом ИА REGNUM сообщили в Экспертном центре.

За последние две недели благодаря обращениям собственников недвижимости и застройщиков стало понятно, что бизнес-сообщества нуждается в профессиональной площадке, где они могли бы получать экспресс-информацию по актуальным вопросам работы с конкретными проектами и объектами недвижимости.

Инициаторы проекта собирались сфокусироваться на одном из районов Ленобласти, но, обсудив идею с руководством «Деловой России», пришли к выводу, что в текущих условиях проблемы и бизнеса одни, а границы — условны.

«В итоге мы вводим единую горячую линию для Петербурга и всей Ленинградской области. Любой кризис — это время возможностей, многие сделки совершаются быстро, на эмоциях, заработки формируются как премия за риск. Но у покупателя и продавца разный объем информации об объекте. Поэтому на первый план выходит качественная и оперативная экспертиза объектов, определение рисков и «скелетов в шкафу», — заметил руководитель Экспертного центра по девелопменту, первый замгендиректора проекта Gatchina Gardens Александр Демин.

По словам эксперта, именно недвижимость во время кризиса становится ведущим инструментом инвестирования. Она позволяет не только сохранить свои сбережения, но и получить хорошую премию при выгодной продаже, убежден он.

Одновременно значительное число девелоперов и застройщиков и жилых, и коммерческих объектов пересматривают свои планы, урезают расходы, переходят в режим ограниченного инвестирования, формируя базу для активного старта после рецессии. Учитывая изменение валютных курсов, активность стали проявлять зарубежные инвесторы в недвижимость.

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