Москва, , 16:30 — REGNUM Минсельхоз России 8 апреля сообщил о намерении восполнить нехватку рабочих рук на сельхозработах студентами, безработными и осужденными.

В первую очередь к работе в поле предлагается привлечь людей, потерявших работу в других сферах экономики.

Также Минсельхоз предлагает отправить «на картошку» учащихся подведомственных аграрных вузов (около 11 тысяч студентов).

Третий вариант — привлечение «к сельхозработам осужденных при условии обеспечения надлежащей охраны и изоляции таких лиц. Работа по уборке урожая также может быть предоставлена тем осужденным, у которых лишение свободы было заменено на исправительные работы».

Дефицит рабочих рук в сельскохозяйственной отрасли возник в связи с массовым оттоком мигрантов из России и невозможностью их въезда в страну в связи с мерами по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Министерство сельского хозяйства отмечает, если эпидемиологическая обстановка в стране улучшится, будет инициирован вопрос привлечения иностранных граждан к работе в отрасли.