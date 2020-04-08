Пенза, , 16:42 — REGNUM В Пензенской области внесены изменения в постановление правительства региона в связи с расширением списка организаций, осуществляющих непрерывную работу. К уже ранее включенным в список предприятиям, занятым на весенних полевых работах и оказывающим складские, транспортно-логистические услуги, добавились новые. Это организации, являющиеся исполнителями на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг в рамках выполнения государственного оборонного заказа; осуществляющие поставку продукции в рамках заключенных экспортных контрактов.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, руководителям этих организаций предписано организовать деятельность при соблюдении санитарно-профилактических мер, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области ввели режим самоизоляции с 31 марта.

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