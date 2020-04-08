Махачкала, , 16:29 — REGNUM Массовые сокращения и увольнения сотрудников в Дагестане неизбежны из-за простоя предприятий и организаций на фоне пандемии коронавируса. Под риском увольнения находится не менее 20% работающих жителей региона, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM экономист Маир Пашаев.

Ранее министерство труда и социального развития Дагестана сообщило, что по состоянию на 1 апреля 83 предприятия республики заявили о предстоящих увольнениях более 2,7 тыс. работников. Помимо этого, по данным ведомства, рискуют лишиться работы еще около 1,9 тыс. человек, большинство из которых трудятся на крупных промышленных предприятиях региона.

«Ситуация хуже, чем думают власти. Сокращения, увольнения работников неизбежны в большом количестве, и они уже происходят. Так как пока никто не знает продолжительность карантинного периода, назвать точные цифры сегодня невозможно, они будут известны по итогам второго квартала, и то приблизительно. Но далее может последовать череда дефолтов и банкротств: сработает известный эффект домино. Можно предположить, что под риском увольнения находится как минимум каждый пятый работающий дагестанец», — считает эксперт.

По данным Пашаева, сегмент теневой экономики в Дагестане достигает 40−50%, и именно в этом секторе произойдут неконтролируемые, ненаблюдаемые правительством республики сокращения и увольнения сотрудников, которые не фиксируются никакими статистическими данными. Тем не менее, как отметил эксперт, эти работники не перестают быть гражданами страны, и им требуется помощь.

Говоря о сбережениях жителей Дагестана, Пашаев отметил, что они подорваны как снижением доходов в последние годы, так и растущей инфляцией. Доход подавляющего большинства дагестанцев, по его словам, составляет 10−15 тыс. рублей в месяц, и в такой ситуации им, очевидно, не до сбережений. Прежде всего под удар могут попасть многодетные семьи и семьи с одним работающим супругом.

«За чертой бедности находились порядка 500 тыс. дагестанцев, еще около 1 млн человек считаются бедными. Теперь, по крайней мере по итогам 2020 года, когда некоторые запасы закончатся, есть вероятность увеличения числа дагестанцев, оказавшихся за чертой бедности, — предположил экономист. — В такой ситуации правительство обязано предпринимать меры адресной финансовой и материальной помощи. Собственно, как и предприятия, которые при увольнении работника должны частично компенсировать потерю зарплаты выдачей выходного пособия».

Пашаев напомним, что бюджет Дагестана высокодотационный и, конечно, ограничен в средствах. Однако, по его словам, есть три направления, которые можно поддержать деньгами из казны. Так, министерство труда региона объявило небольшой пакет адресной помощи уволенным и предложило безработным оплачиваемые общественные работы, также оказывают посильную материальную помощь муниципалитеты и благотворительные организации. Правительство Дагестана в состоянии увеличить помощь по этим трем направлениям, резюмировал эксперт.

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