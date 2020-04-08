Париж, , 16:15 — REGNUM Министр экономики Франции Бруно Ле Мэр заявил, что неспособность еврогруппы найти общий экономический и «амбициозный» ответ на кризис будет «немыслимым», передает BFM TV.

Бруно Ле Мэр пожелал странам еврозоны прийти к соглашению.

«Наша коллективная ответственность сейчас заключается в достижении соглашения в течение 24 часов. Неудача немыслима», — заявил французский министр после «долгой и трудной» встречи еврогруппы, которая длилась всю ночь.

Напомним, в ходе видеоконференции министры финансов стран-членов ЕС не смогли согласовать план по спасению национальных экономик, пострадавших в результате пандемии коронавируса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правительство Франции намерено разработать приложение в рамках проекта под названием StopCovid.

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