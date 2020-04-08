Берлин, , 16:15 — REGNUM Выпуск медицинских масок планирует запустить германский автопроизводитель BMW, пишет 8 апреля Die Welt.

В руководстве компании пояснили, что хотят восполнить дефицит респираторных масок, возникший из-за пандемии. Планируемый ежедневный объём производства оценивается производителем на уровне сотен тысяч штук.

Производство респираторных масок начнётся «очень скоро», отметили в компании — после установки оборудования, которое на производство ещё не подвезли.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Германии на фоне пандемии упали продажи автомобилей.

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