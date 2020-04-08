Москва, , 16:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин поручил правительству и Центральному банку подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Об этом он заявил 8 апреля во время обращения к гражданам.

Программу необходимо составить в пятидневный срок. Дополнительные меры должны позволить компаниям максимально сохранять занятость и доходы сотрудников, добавил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» Александр Калинин заявил, что в условиях пандемии выживут те компании, которые останутся работать.

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