Киев, , 16:08 — REGNUM Несмотря на некоторую стабилизацию курса гривны в последние дни, девальвация украинской валюты неизбежна, заявил 8 апреля политический эксперт Дмитрий Марунич.

Специалист напомнил, что события последней недели демонстрируют откат курса гривны, и Нацбанк впервые за долгое время даже выкупил $500 млн на межбанке в резервы.

«Действительно, при практически остановившемся импорте и низких ценах на углеводороды — это естественная реакция валютного рынка. Однако далее властям придется принимать решения по противодействию последствиям коронавируса, а это означает вливание свежих денег в экономику и раздачу нуждающимся в виде помощи», — напомнил Марунич.

Кроме того, заявил эксперт, не в пользу гривны работают ухудшение качества кредитного портфеля и «кризис заробитчанства».

ИА REGNUM напоминает, что Нацбанк Украины 8 апреля установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 27,1 грн. Таким образом, гривна укрепляется четвертый день подряд, хотя и каждый раз на несколько копеек. В начале марта курс гривны составлял порядка 24 грн за доллар, в середине месяца произошел резкий обвал до уровня примерно 28 грн. Согласно официальным данным, НБУ в первом квартале 2020 года потратил на поддержку гривны в общей сложности 1,4 млрд долл.