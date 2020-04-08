Ростов-на-Дону, , 16:05 — REGNUM В Ростовской области посевная кампания стартовала во всех муниципальных образованиях. Труженикам донского села предстоит посеять около 1,8 млн гектаров. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

«Если говорить об озимых, то взошло 100%, а это 2,8 млн гектаров, из которых в хорошем и удовлетворительном состоянии — более 2,7 тыс. гектаров. На сегодня озимые культуры подкормлены на площади более 2,5 млн гектаров. Кроме того, повторно — более 470 тыс. гектаров», — отметил первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

ИА REGNUM напоминает, что аграрии Ростовской области полностью готовы к весенне-полевым работам, однако находятся в ожидании дождей. В настоящее время сев выполнен на треть. Кроме того, селяне надеются собрать достойный урожай не только хлеба, но плодов и овощей.

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