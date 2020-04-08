Москва, , 16:08 — REGNUM Шестимесячная отсрочка по уплате страховых взносов в социальные фонды должна быть распространена на все предприятия малого и среднего бизнеса, пострадавшие от эпидемии коронавируса. Долги предпринимательского сообщества нужно реструктурировать, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.

Он заявил, что для малого и среднего бизнеса власти предусмотрели отсрочку по всем налогам, кроме НДС. Она будет действовать полгода. При этом недопустима ситуация, когда долги позже придётся разом выплатить, поэтому предусмотрена реструктуризация.

«Её можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки», — сказал Путин о задолженности.

Читайте также: Путин призвал аккуратно восстанавливать нормальный график работы