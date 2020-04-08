Москва, , 16:02 — REGNUM Российская экономика не должна остановиться, это грозит разрушительными последствиями. Предприятия необходимо возвращать к нормальному графику работы, заявил президент России Владимир Путин 8 апреля на селекторном совещании с губернаторами.

Он подчеркнул, что при единичных случаях заражения новым коронавирусом в регионах и между ними должно действовать транспортное, грузовое, пассажирское сообщение, должны работать предприятия. Даже в плотно населённой Москве нет практики повсеместного закрытия предприятий, не действует принцип «всех под одну гребёнку», добавил глава государства.

«Сейчас нужно создать все условия для того, чтобы компании, организации, предприниматели возвращались в нормальный график работы», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что это должно происходить продуманно и аккуратно, с внимательным отслеживанием ситуации.