Москва, , 15:58 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, нефть торгуется с небольшим понижением. Торги стартовали с отметки $33,60 за баррель марки Brent. заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик ИАЦ «Альпари» Вадим Иосуб.

«В азиатскую сессию цена несколько раз подходила к уровню $34,00, но так и не смогла его преодолеть. В европейскую сессию цена опустилась к $32,70, затем частично восстановилась к $33,10 за бочку.

Если взглянуть на картину чуть шире, то с начала недели нефть торгуется с достаточно низкой по меркам последнего времени волатильностью, в горизонтальном диапазоне $32,50−34,80 за баррель. До конца дня возможно снижение к нижней границе этого диапазона.

Нефтетрейдеры ждут конференции ОПЕК+, которая должна состояться уже завтра. По итогам этой конференции нефтяной рынок ждет взрыв волатильности, цена, наверняка, покинет текущий коридор.

А в каком направлении двинется, будет зависеть от принятых (а может, так и не принятых) на встрече решений 9 апреля», — считает эксперт.