Москва, 8 апреля 2020, 15:52 — REGNUM Среди участников всех сезонов конкурса «Лучший социальный проект года» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей» — стартовало исследование по возможным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства в России. Его организаторами выступили Центр развития социального предпринимательства РГСУ совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «МСП Банк».
Сегодня, из-за пандемии коронавируса малый и средний бизнес России испытывает большие трудности, которые можно преодолеть только совместными усилиями. Уже сейчас необходимо смотреть в будущее и разрабатывать меры, которые позволят выйти из кризисной ситуации как можно быстрее и с наименьшими потерями. Центр развития социального предпринимательства РГСУ совместно с Министерством экономического развития РФ и президентской платформой «Россия — страна возможностей» запустил портал #ВремяДействовать, в рамках которого проводится исследование по возможным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства в России.
Опрос в наибольшей степени ориентирован на самозанятых и предпринимателей, решающих конкретные социальные проблемы (социальные предприниматели). Он позволит выработать систему по созданию новых и развитию существующих мер поддержки малого и среднего предпринимательства в России.
Он уточнил, что для участия в исследовании предпринимателям необходимо заполнить анкету — это займет не более 10−15 минут. Опрос состоит из трех основных блоков, позволяющих максимально точно понять потребности целевой аудитории: общая информация о бизнесе/предприятии, информация о необходимых ресурсах, а также уровень знания инфраструктуры и помощи, которую можно получить.
Все полученные результаты буду обработаны специалистами Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета (ЦРСП), а затем представлены в Министерство экономического развития РФ и другие институты развития МСП. Они могут разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Также результаты опроса будут направлены каждому, кто принял участие в исследовании.