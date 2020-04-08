Москва, , 15:52 — REGNUM Среди участников всех сезонов конкурса «Лучший социальный проект года» — одного из проектов платформы «Россия — страна возможностей» — стартовало исследование по возможным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства в России. Его организаторами выступили Центр развития социального предпринимательства РГСУ совместно с Министерством экономического развития Российской Федерации и АО «МСП Банк».

Сегодня, из-за пандемии коронавируса малый и средний бизнес России испытывает большие трудности, которые можно преодолеть только совместными усилиями. Уже сейчас необходимо смотреть в будущее и разрабатывать меры, которые позволят выйти из кризисной ситуации как можно быстрее и с наименьшими потерями. Центр развития социального предпринимательства РГСУ совместно с Министерством экономического развития РФ и президентской платформой «Россия — страна возможностей» запустил портал #ВремяДействовать, в рамках которого проводится исследование по возможным мерам поддержки малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства в России.

Опрос в наибольшей степени ориентирован на самозанятых и предпринимателей, решающих конкретные социальные проблемы (социальные предприниматели). Он позволит выработать систему по созданию новых и развитию существующих мер поддержки малого и среднего предпринимательства в России.

«Необходимо отметить, что сегодня стратегически важно смотреть в будущее и анализировать перспективы развития малого и среднего предпринимательства и социального предпринимательства в посткризисное время, — рассказал руководитель Центра развития социального предпринимательства, эксперт Министерства экономического развития РФ Денис Богатов, — «В настоящее время Правительством России и Министерством экономического развития РФ, другими отраслевыми органами власти реализуются меры поддержки МСП в условиях пандемии. Все эти мены актуальны сегодня, но мы все хорошо понимаем, что кризис пройдет, и нам нужно быть готовыми к новым условиям развития рынка. К этим условиям нужно готовиться уже сейчас. Именно поэтому важно, чтобы сегодня как можно больше предпринимателей приняли участие в этом исследовании».

Он уточнил, что для участия в исследовании предпринимателям необходимо заполнить анкету — это займет не более 10−15 минут. Опрос состоит из трех основных блоков, позволяющих максимально точно понять потребности целевой аудитории: общая информация о бизнесе/предприятии, информация о необходимых ресурсах, а также уровень знания инфраструктуры и помощи, которую можно получить.

Все полученные результаты буду обработаны специалистами Центра развития социального предпринимательства Российского государственного социального университета (ЦРСП), а затем представлены в Министерство экономического развития РФ и другие институты развития МСП. Они могут разработать дополнительные меры поддержки малого и среднего предпринимательства. Также результаты опроса будут направлены каждому, кто принял участие в исследовании.

«В условиях пандемии коронавируса все пытаются помочь малому и среднему предпринимательству справиться с возникшими финансовыми проблемами. Каждый делает то, что он может: в наших интересах спрогнозировать уровень влияния кризиса на развитие малого и среднего предпринимательства в России и заблаговременно разработать меры поддержки. Сегодня важно думать не только о мерах поддержки в период кризиса, но и готовить меры по поддержке целых отраслей, которым будет очень сложно восстановиться и вернуться на прежний докризисный уровень развития, — отметила ректор РГСУ, сопредседатель конкурсной комиссии «Лучшего социального проекта года» Наталья Починок, — РГСУ имеет большой опыт в проведении подобного рода исследований, и мы рады, что Минэкономразвития России и МСБ Банк поддержали нашу инициативу».

«Закрепление в 2019 году понятий «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» дало нам возможность для разработки дополнительных мер поддержки социального предпринимательства. Особенно это актуально в настоящее время в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой, — подчеркнула заместитель директора Департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Олеся Тетерина, — Именно в такой период мы видим, как бизнес готов прийти на помощь по средствам реализации социальных проектов в рамках своей деятельности».