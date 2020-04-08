Москва, , 15:51 — REGNUM Сегодня, 8 апреля, с утра торги по рублёвым парам открылись в слабом минусе. Однако на дневных торгах курс доллара к рублю расчётами «сегодня» продолжает оставаться ниже 76 руб., а курс евро к рублю — ниже 83 руб., заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель директора ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Цена на нефть марки Brent с утра подрастала, в настоящее время уже идёт вниз. Сейчас на повестке дня завтрашняя видеоконференция ОПЕК+. В Минэнерго Саудовской Аравии заявляют о намерениях стремиться сбалансировать рынок, но, судя по публикациям агентства Bloomberg, совсем не факт, что саудиты готовы к сокращению добычи нефти, если этого не сделают другие участники ОПЕК+ или даже США.

Правительство анонсировало новый пакет мер помощи малому бизнесу и экономике в целом, однако пока неясно, в чём будут заключаться эти меры, и отсутствие конкретики совсем не радует российские финансовые рынки.

Рубль не падает сильнее благодаря поддержке ЦБ РФ и начавшемуся периоду выплаты налогов за первый квартал. Как сообщалось, на днях ЦБ РФ продал иностранной валюты в эквиваленте 13 млрд руб.

В ближайшие дни ожидается, что доллар будет колебаться в рамках 75−78 руб., евро — в рамках 82−84,5 руб. Однако, если в ОПЕК+ так и не смогут выработать согласованное решение, можно будет увидеть доллар и евро на верхних границах указанных диапазонов. До конца дня ожидается доллар в рамках 75−76 руб., евро в пределах 82−83 руб.», — полагает эксперт.

Читайте также: Силу рубля определят аукционы Минфина РФ