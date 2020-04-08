Киев, , 15:50 — REGNUM На Украине начинают действовать программы выплат гражданам с низкими доходами для поддержки в период карантина, заявил сегодня, 8 апреля, премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

В ходе совещания с президентом Зеленским глава правительства заявил, что с 7 апреля на Украине начали дополнительные выплаты по 500 грн (около 18 долларов) пенсионерам, возраст которых больше 80 лет, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Со следующей недели будем доплачивать по тысяче гривен тем, у кого пенсия ниже пяти тысяч гривен. И к концу апреля эти деньги получат все такие пенсионеры», — отметил Шмыгаль.

Зеленский в ответ выразил удовлетворение, что в стране уже разработаны инструменты и рассчитано финансирование для помощи украинцам.

«Теперь надо двигаться как можно быстрее, чтобы люди действительно получили деньги и почувствовали облегчение», — поручил он.

В свою очередь, бывший министр экономикиТимофей Милованов (работал в правительстве Алексея Гончарука) предлагает властям платить помощь не пенсионерам, а тем, кто из-за карантина временно остался без работы. По его словам, это бдует «непопулярная, но экономически честная» позиция.

«Экономически наиболее во время кризиса страдают не пенсионеры, а работники, самозанятые и малые предприниматели, которые остались без работы. Именно они остаются без денег, а пенсионеры продолжают получать пенсии по-прежнему», — заявил бывший министр.