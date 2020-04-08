Москва, , 15:44 — REGNUM Российское отделение японской компании Suzuki подвело итоги работы дилерской сети за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

В разных номинациях награды получили 14 автодилеров бренда. Награды по показателям реализации авто и развитию сервиса получили: московский автоцентр «Автомир», «Первый Дилерский центр» (Нижний Новгород) и мурманский дилерский центр «Омега Моторс».

Среди стартапов в номинации «лучший старт в сфере послепродажного обслуживания» приз взял волгоградский ДЦ «Арконт».

Ещё один номинант — ГК «Аларм-Моторс». Он отмечен за высокие показатели продаж моделей бренда, а также за продвижение новых машин.

Самые высокие стандарты качества обслуживания машин показал дилер «Сатурн-2» из Челябинска.

Напомним, несмотря на сложную экономическую ситуацию в мире на авторынке в марте текущего года реализация Suzuki в России составила 787 единиц, что на 27% больше уровня продаж прошлого года.

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