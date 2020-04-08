Киев, , 15:42 — REGNUM Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль решил «продолжить клоунаду», заявил 8 апреля украинский экономист Александр Охрименко, комментируя заявление главы правительства о возможном продлении карантинных мер до мая.

«Скорее всего, это будет уже 15 мая, так как Зеленский очень хочет 9 мая сделать карантинным днем, чтобы не было никаких митингов», — заявил Охрименко.

Глупость наших руководителей заключается в том, что они по своей наивности думают, что экономика Украины сможет выдержать всю их «клоунаду с карантином». Фактически карантин уже из проблемы медицинской превратился в экономическую, — констатировал эксперт.

Охрименко считает, что Зеленский и Шмыгаль планируют спасти экономику Украины через сотрудничество с МВФ, но это напрасные надежды.

«В действительно удар по экономике Украины настолько сильный — уже, а через месяц уже не будет зачем отменять карантин. Просто экономика будет лежать в руинах и даже отмена карантина не поможет. Около 80% экономики Украины может просто остановиться и тогда действительно страна вспомнит 90-е годы, когда не было ни работы, ни зарплаты, но зато будут бравурные разговоры Зеленского и Шмыгаля, как «они победили короновирус»», — подчеркнул специалист.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что об ослаблении карантина не может быть и речи, и судя по динамике развития событий, ограничения будут продолжены до мая. Он сослался на соответствующее требование ВОЗ, которая, по его словам, четко попросила не смягчать карантинные меры там, где они дают результат.