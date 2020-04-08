Самара, , 15:38 — REGNUM Самарская таможня за I квартал 2020 года перечислила в федеральный бюджет 489,679 млн рублей. Плановое задание выполнено на 187%, сообщает пресс-служба ведомства.

Только в течение марта текущего года сумма перечислений Самарской таможни в федеральный бюджет составила 338,332 млн рублей или около 69% от общего объёма перечислений. Плановое задание на месяц выполнено на 343%.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте органы Самарской таможни пресекли попытки вывоза из России дезинфицирующих средств, противогазов и медицинских масок.

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