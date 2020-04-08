Ярославль, , 15:35 — REGNUM В Ярославскую областную думу внесены поправки в областной бюджет на 2020 год. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на внесенный законопроект. Расходы бюджета Ярославской области в текущем году увеличатся на 2,1 миллиарда рублей за счет поступления 1.3 миллиарда рублей из федерального бюджета, перераспределения ассигнований между государственными и ведомственными программами. При этом дефицит бюджета предполагается увеличить на 600 миллионов рублей.

235 миллионов рублей предполагается потратить на организацию дополнительных коек для оказания медицинской помощи больным коронавирусной инфекцией, еще 70 миллионов запланировано на приобретение средств индивидуальной защиты и медицинского оборудования в рамках мер по борьбе с COVID-19. Еще 37 миллионов решено выделить на приобретение вакцин, при этом финансирование капитального ремонта зданий и учреждений здравоохранения урезано на 45 миллионов рублей.

В случае принятия поправок в бюджет Ярославской области, урезается финансирование приобретения школьных учебников, государственных и ведомственных программ профилактики преступности и безопасности дорожного движения. На 58 миллионов сокращается финансирование строительство объектов газификации.

По статьям департамента АПК секвестр областного бюджета составит 166 миллионов рублей. В частности урезаны субсидии на приобретение новой техники, на поддержку введения в оборот неиспользованных земель сельхозназначения, борьбу с борщевиком Сосновского. Сокращение финансирования сельского хозяйства объясняется «отсутствием потребности в ассигнованиях»

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