Ярославль, , 15:28 — REGNUM В Ярославской области региональный оператор по обращению с коммунальными отходами обеспечит продуктами и лекарствами 100 одиноких пожилых людей. Об этом говорится на официальном сайте ООО «Хартия», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Продуктовый набор Http://hartiya.com/

«Патронаж заключается в регулярном обеспечении продуктами питания, товарами первой необходимости, средствами индивидуальной защиты и лекарствами одиноких жителей на период режима самоизоляции», — говорится на сайте компании.

Акция уже идет во Владимирской области, в Ярославской области оператор обещает начать ее с 13 апреля. Пожилым людям привезут продуктовые наборы, а также спросят о других потребностях. В «Хартии» обещают, что увеличат число охваченных акцией людей по выявлении новых нуждающихся.

В Ярославской области компания начала работать с осени 2018 года. Основным владельцем ООО «Хартия» через ООО «Экогрупп» является Игорь Чайка — сын бывшего генпрокурора России Юрия Чайки. По данным сервиса «Руспрофайл», выручка компании в 2018 году составила 3,6 млрд рублей.

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