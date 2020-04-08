Самара, , 15:33 — REGNUM Меры для помощи бизнесу приняли в Самарской области. Об этом 8 апреля сообщил областной губернатор Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, в регионе будет снижен налог для собственников гостиниц и других предприятий временного размещения. Кроме этого, при сохранении числа работников, этим предприятиям будут предоставлены субсидии на компенсацию расходов по уплате налога на имущество.

Для тех предприятий, которые организуют автобусные экскурсии и туристические перевозки, в 2020 году устанавливается нулевая ставка транспортного налога.

В настоящий момент рассматривается вопрос по снижению налогов для предприятий общественного питания, организаций, оказывающих бытовые услуги и услуги дополнительного образования, а также культуры и спорта.

Глава региона также отметил, что в компании «Гарантийный фонд Самарской области» будет увеличен уставной капитал на 500 миллионов рублей, для того, чтобы бизнесмены могли получать микрозаймы. При этом в регионе будет отсрочена на шесть месяцев оплата основного долга по договорам микрозайма.

Сообщается, что предприятия ЖКХ получили рекомендации предоставить отсрочку платежей организациям малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях, а также не отключать подачу услуг на время действия ограничений.

Читайте ранее в этом сюжете: Малый бизнес в кризис: кто работает, тот и выживет