Киев, , 15:26 — REGNUM Украина в настоящий момент находится «в достаточно интересной ситуации», заявил на брифинге 8 апреля новый министр финансов страны Сергей Марченко.

С одной стороны — бушует коронавирус, констатировал чиновник, с другой стороны — экономический кризис «немного поджимает».

Марченко заявил, что его ведомство уже согласовало основные показатели изменений в госбюджет-2020 год с МВФ, и выразил надежду, что «депутатский корпус поддержит эти инициативы».

«На сегодняшний момент бюджет дорабатывается. Сегодня-завтра бюджетным комитетом этот бюджет будет подан на рассмотрение парламента», — заявил министр.

ИА REGNUM напоминает, что 30 марта рада уже провалила предложенные правительством изменения в госбюджет страны. Известно, что Киев уже согласовал с МВФ падение ВВП страны в текущем году примерно на 5% вместо роста на 3,7%, как предполагалось в изначальном варианте. Также ряд политиков и экспертов все активнее говорят о том, что правительство должно заморозить долговые выплаты, то есть по сути объявить дефолт.