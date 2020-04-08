Москва, , 15:31 — REGNUM Предприятие «Автотор» в Калининграде готовится возобновить сборку машин с 13 апреля 2020 года. Работа на заводе была приостановлена из-за коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Накануне был расширен список компаний, которым можно возобновить работу в условиях нерабочих дней в связи с распространением коронавируса.

В «Автотор» собираются соблюдать все необходимые требования по профилактике и безопасности. В частности, во всех помещениях предприятия будет вестись регулярная уборка. Все необходимые совещания будут вестись дистанционно.

Сотрудники, которые имеют перечень заболеваний смогут работать удаленно или уйдут в оплачиваемый отпуск.

Напомним, 30 марта «Автотор» в соответствии с указом президента России приостановил сборку автомобилей.

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