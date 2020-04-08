Санкт-Петербург, , 15:25 — REGNUM Предприятиям, чья деятельность остановилась в результате ограничений из-за коронавируса, следует возместить затраты на выплату заработных плат. Об этом заявил бизнес-омбудсмен в Петербурге Александр Абросимов во время выступления в городском парламенте 8 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Тему прямых выплат бизнесу и гражданам поднял беспартийный депутат Максим Резник, попросив Абросимова высказать его отношение.

«Тому бизнесу, который попал под прямую приостановку, необходимо компенсировать выплаченные суммы, связанные с выплатой заработных плат своим сотрудникам. Каким образом — либо через стабилизационный фонд, либо через федеральные деньги, либо через бюджет города и так далее», — сказал Абросимов.

Напомним, с 30 марта по 30 апреля в России из-за борьбы с распространением коронавируса президентом Владимиром Путиным объявлены «нерабочие дни», при этом предприятиям предлагается выплачивать неработающим сотрудникам зарплату.

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