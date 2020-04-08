Кейптаун, , 15:24 — REGNUM ЮАР не намерена обращаться за помощью в Международный валютный фонд (МВФ) или во Всемирный банк, даже несмотря на то, что страна активно борется с последствиями вспышки коронавируса. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на совместное заявление правящей партии ЮАР Африканский национальный конгресс (АНК) и двух союзных ей партий.

«Секретариат очень обеспокоен предложениями, переданными через министра финансов, о том, что ЮАР должна обратиться к МВФ (или Всемирному банку) за помощью. Предложения отклонены», — сообщается в заявлении АНК, Коммунистической партии ЮАР и профсоюзной федерации COSATU.

«Вместо этого Секретариат подтверждает необходимость защиты демократического национального суверенитета ЮАР, основного права на самоопределение, нашей независимости, которые не подлежат обсуждению даже в условиях кризиса», — говорится в заявлении.

В прошлом месяце министр финансов ЮАР Тито Мбовени заявил, что наиболее промышленно развитая страна Африки обратится к МВФ или Всемирному банку за помощью в борьбе с коронавирусом только «если у нас не хватит средств на здравоохранение».

Обращение к многосторонним кредитным учреждениям, особенно к МВФ, за денежными средствами крайне непопулярно в ЮАР, поскольку радикальные фракции в АНК и профсоюзах, на которые партия опирается перед выборами, критикуют кредитные программы МВФ отчасти из-за их жестких условий.

Однако, финансовый сектор страны находится в кризисе после десятилетия правления бывшего президента Джейкоба Зумы, которое было ознаменовано резким ростом государственного долга и остановкой экономического роста.

Рейтинговые агентства Moody's и Fitch понизили суверенные кредитные рейтинги страны в последние недели, сославшись на фискальное давление и низкий прогноз экономического роста.

Заместитель министра финансов ЮАР Дэвид Мейсондо заявил в интервью местному телеканалу eNCA, что правительство ведет переговоры с Новым банком развития стран БРИКС о кредите в 1 миллиард долларов, который сможет поддержать борьбу с коронавирусом в ЮАР и помочь в проведении структурных реформ.