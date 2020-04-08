Москва, , 15:05 — REGNUM По итогам марта 2020 года на вторичном российском авторынке было перепродано 431,4 тыс. легковых машин, что на 0,1% больше, чем было продано в марте 2019 года. Об этом сообщается на сайте агентства «Автостат».

Больше всего в марте российские автолюбители покупали подержанные авто марки Lada. На их долю пришлось 23,5% вторичного авторынка страны. Общее количество перепродаж вазовских машин в марте текущего года составило 101,6 тыс. единиц, что на 6% меньше прошлогоднего результата.

Второе и третье места в рейтинге популярных подержанных автомобилей занимают соответственно японские марки Toyota (49,9 тыс. ед.; +3,4%) и Nissan (25,2 тыс. ед.; +2%).

Также в пятерку лидеров в марте вошли машины южнокорейского бренда Hyundai (23,4 тыс. ед.; +7,2%) и KIA (22,9 тыс. ед.; +15,7%).

Напомним, в марте текущего года продажи новых грузовиков в РФ составили 5,5 тыс экземпляров — на 17,9% меньше, чем в марте прошлого года.

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