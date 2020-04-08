Архангельск, 8 апреля 2020, 14:41 — REGNUM Архангельские медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. Как сообщил на своей странице «Вконтакте» врио губернатора региона Александр Цыбульский, в общей сложности на эти цели направляем более 100 млн рублей.
Доля федерального бюджета составляет 44 млн рублей, регионального — 49 млн рублей.
Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области 14 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четверо пациентов уже выздоровели.