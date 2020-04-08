Архангельск, , 14:41 — REGNUM Архангельские медики, оказывающие помощь пациентам с коронавирусной инфекцией, получат стимулирующие выплаты. Как сообщил на своей странице «Вконтакте» врио губернатора региона Александр Цыбульский, в общей сложности на эти цели направляем более 100 млн рублей.

Доля федерального бюджета составляет 44 млн рублей, регионального — 49 млн рублей.

«Это стимулирующие выплаты для врачей, среднего и младшего медперсонала скорой помощи, первичного звена и стационаров, где проходят лечение граждане с диагнозом COVID-2019. Ещё 7,2 млн рублей из областного бюджета направляем на выплаты для сотрудников лабораторий, водителей, уборщиц стационаров, задействованных в этой работе», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области 14 подтвержденных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, четверо пациентов уже выздоровели.