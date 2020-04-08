Ярославль, , 14:37 — REGNUM Ярославская таможня будет реорганизована и присоединена к Владимирской. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Ярославской таможни. Реорганизация будет завершена к 1 октября 2020 года. Как пояснили в ведомстве, решение принято в целях повышения эффективности работы таможни в Центральном федеральном округе.

Ярославская таможня Пресс-служба ярославской таможни

«Все шесть таможенных постов Ярославской таможни: Костромской, Ново-Ярославский, Рыбинский, Шарьинский, Ярославский и центр электронного декларирования будут переподчинены Владимирской таможне без изменения их местонахождения и региона деятельности», — отметили в пресс-службе Ярославской таможни.

Также в ведомстве уточнили, что административные функции, связанные с таможенным декларированием товаров и транспортных средств в Ярославской и Костромской области перейдут в ведение Владимирской таможни.

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