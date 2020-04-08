Додома, , 14:46 — REGNUM Министр финансов и планирования Танзании Филипп Мпанго заявил, что для разработки мер по поддержке экономики страны, пострадавшей от вспышки коронавируса, правительство создало рабочую группу по оценке нанесенного пандемией ущерба. Об этом передает газета Mwananchi.

Принимая участие в дискуссии по обсуждению бюджета кабинета премьер-министра Танзании, Мпанго сообщил, что в состав рабочей группы вошли делегаты с материковой части Танзании и Занзибара.

Мпанго подчеркнул, что экономика Танзании, как и экономики ряда других стран региона, уже начала терпеть убытки в связи с пандемией.

По информации журналистов издания, ранее лидер оппозиционного лагеря в парламенте Танзании Фриман Мбове предложил создать национальную рабочую группу, которая произведет оценку экономического ущерба, нанесенного пандемией. Оппозиционер также посоветовал временно приостановить реализацию ряда государственных программ, чтобы средства в первую очередь были направлены на борьбу с последствиями вспышки коронавируса.

В результате парламентских обсуждений был принят бюджет кабинета премьер-министра на 2020/21 гг., который составил 312,8 миллиардов танзанийских шиллингов (135,6 миллионов долларов США).

Мпанго добавил, что правительство Танзании продолжает переговоры с Международным валютным фондом и Всемирным банком о предоставлении чрезвычайного финансирования для борьбы с коронавирусом.