Москва, , 14:31 — REGNUM На внутреннем валютном рынке 8 апреля рубль пытается прервать серию из нескольких дней укрепления на фоне исчерпания запала к росту нефтяных цен. Курс доллара после четырех дней снижения растет на 0,15% до 75,65 руб. Курс евро, который еще накануне прервал эту серию из шести дней и вырос на четверть процента, находится в нулях вблизи отметки в 82,30 руб., заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган.

«Диспозицию на конец дня и настрой в начале торгов в четверг предопределят итоги размещения аукционов Минфина и статистика от Минэнерго США. Ведомство после продолжительного перерыва, вызванного ослаблением аппетитов на мировых финансовых рынках, предложит инвесторам короткие классические ОФЗ, а также выпуск новых флоатеров и выпуск инфляционных ОФЗ.

Спрос на эти бумаги позволит рынку определиться с параметрами квартального плана по заимствованиям, а рынку понять дальнейшие перспективы после того, как доходность по 10-летним бенчмаркам опустилась до минимумов за последний месяц.

Будет иметь это значение и для внутреннего валютного рынка, который на фоне агрессивных мер ведущих центробанков мира может рассчитывать на определенный интерес к ОФЗ зарубежных инвесторов особенно в свете активной дискуссии по возврату ОПЕК+ к сделке по ограничениям нефтедобычи.

Пока решение еще не принято (саммит состоится завтра, в пятницу также в формате видеоконференции пройдет встреча министров энергетики стран G20), нефтяной рынок может откатить назад в рамках коррекции к волне роста с прошлого четверга. Глубину коррекции определят данные от минэнерго США.

Решающее значение на более отдаленную перспективу как для нефти, так и для рубля будет иметь саммит ОПЕК+, участниками которого могут стать уже 36 стран, за исключением США и Канады. Интрига до сих пор остается в отношении того, как будут распределены эти квоты в обсуждаемом сокращении на 10 млн барр.//сутки.

Внесут ли свою лепту США и Канада? Пока и из Москвы, и из Эр-Рияда слышны призывы к поиску компромиссов, которые в текущей ситуации всем важны. Согласованных в Конгрессе расходов на покупку нефти в стратегический резерв в объеме $3 млрд и вполне возможных аналогичных мер в Китае явно будет недостаточно на фоне текущего провала потребления из-за каратинных мер, который может превышать 15 млн барр//сутки.

Несмотря на необходимость принятия этого шага ведущими производителями нефти, в минэнерго США сомневаются в том, что 9 апреля в итоге удастся договориться», — пояснил эксперт.

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