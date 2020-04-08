Улан-Батор, , 14:30 — REGNUM Монголия начала применять препарат «Авиган» для лечения коронавирусной инфекции, сообщает директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Ранее, министр здравохранения Монголии Даваажанцангийн Сарангэрэл на своей странице в социальной сети написала, что страна планирует импортировать препарат из Японии.

По словам директора Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Монголия получила препарат «Авиган» и начала применять для лечения пациентов, зараженных коронавирусом нового типа.

Также Дулмаагийн Нямхуу сообщил о том, что в стране количество зараженных коронавирусом возросло до 16.

«Вчера (7 апреля) в нашей стране не было зарегистрировано случаев с подозрением на коронавирус. Повторные анализы людей, прибывших чартерным рейсом, дали отрицательный результат. Но у одного гражданина, который прибыл через пограничный пункт на монголо-российской границе 26 марта, был выявлен коронавирус. Первый анализ, взятый у этого гражданина 28 марта, дал отрицательный результат. Но результат повторного анализа положительный», — заявил директор Национального исследовательского центра инфекционных заболеваний Дулмаагийн Нямхуу.

Таким образом, количество зараженных коронавирусом в Монголии возросло до 16, все случаи являются завозными. При этом 4 пациента выздоровели и выписаны из больницы.