Москва, , 14:36 — REGNUM Постановление, обязывающее социально-значимые ресурсы разработать версии своих интернет-сайтов, не содержащие потоковое видео, которое выпустило Минкомсвязи, возмутило многих генераторов видеоконтента. Об этом 8 апреля написала газета «Коммерсантъ».

Требование Минкомсвязи напрямую касается федеральных телеканалов и отечественных соцсетей «Одноклассники» и «ВКонтакте». Им необходимо в течение месяца разработать новые сайты без потокового видео, чтобы не покинуть перечень социально-значимых ресурсов, к которым не отключается доступ при нулевом балансе абонентов.

Как сообщает издание, со слов одного из операторов связи, данное решение позволит перенаправлять пользователей с нулевым балансом на сайты без тяжелого контента. В противном случае, операторам придется предоставлять себе в убыток бесплатный трафик тем источникам, которые на этом зарабатывают.

Представитель одного из крупнейших телехолдингов раскритиковал требование Минкомсвязи, задав вопрос: «Как сайт телеканала может работать без видео-контента и зачем?» Он добавил, что никто этого делать не будет.

Еще один источник издания сообщил, что инициатива Минкомсвязи превратит медиа-сайты в сайты онлайн-газет, и выполнять это требование экономически нецелесообразно.

Напомним, 7 апреля Минкомсвязи опубликовало перечень ресурсов, к которым будет предоставлен бесплатный доступ для жителей России. Перечень содержит 391 сайт, среди которых есть названные выше соцсети, отечественные поисковые системы «Яндекс» и Mail.ru, ведущие СМИ, телеканалы и множество других сервисов.