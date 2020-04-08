Пермь, , 14:29 — REGNUM В Пермском крае весенне-полевые работы в 2020 году планируется начать раньше по сравнению с предыдущим годом в связи со сложившимися погодными условиями. Снег практически во всех районах сошел с полей раньше среднемноголетних данных. На сегодняшний день состояние озимых культур оценивается как хорошее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Прикамья.

По данным ведомства, аграрии приступят к севу яровых культур предположительно 20 апреля. Ожидается, что в 2020 году посевная площадь увеличится по сравнению с 2019 годом на 3%.

«Посевные работы будут проводится в оптимальные агротехнологические сроки с соблюдением профилактических мер и в соответствии в Указом губернатора от 29.03.2020 г. № 23 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском крае»», — подчеркнули в минсельхозпроде.

В настоящее время сельхозпредприятия активно готовят технику и оборудование к началу полевых работ. Проводится предпосевная проверка посевных качеств семян, имеющихся в хозяйствах, и приобретается часть семян различных культур, необходимых для ярового сева.

В настоящее время объем минеральных удобрений в действующем веществе, приобретенных сельхозтоваропроизводителями, составляет 60% от плана. Продолжается пополнение запаса.

«Важным для успеха качественного и в оптимальные агротехнические сроки проведенного весеннего сева является финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей. Перед минсельхозпродом края стоит задача как можно быстрее довести средства государственной поддержки до аграриев в объеме 965 млн рублей для подготовки и проведения весеннее-полевых работ», — сказала министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Оксана Бреднева.

Она также подчеркнула, что минсельхозпрод в условиях пандемии коронавирусной инфекции проводит индивидуальную работу с каждым районом по обеспеченности семенным материалом, минеральными удобрениями, по готовности техники, а также всем необходимым составляющим для успешного проведения весенне-полевых работ.