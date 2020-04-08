Москва, , 14:27 — REGNUM Правительство России выделило 33,4 млрд рублей на оснащение коечного фонда для больных коронавирусом. Об этом написано в распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина от 8 апреля, опубликованного на сайте правительства.

Средства выделены из резервного фонда правительства. Деньги также будут направлены на создание системы централизованного снабжения кислородом в медицинских организациях.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 8 апреля в России выявили 8672 случая заражения коронавирусом, выздоровели — 580 человек, скончались — 63. За минувшие сутки обнаружили 1175 человек с COVID-19.