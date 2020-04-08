Киев, , 14:26 — REGNUM Украина официально остановила импорт электроэнергии из России и Белоруссии, соответствующее решение сегодня, 8 апреля, приняла украинская нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

В официальном решении комиссия поручает аннулировать все результаты годовых аукционов, на которых распределена пропускная способность на 2020 год в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются сторонами Энергетического сообщества.

Глава органа Валерий Тарасюк отметил, что такое решение принято, «учитывая текущую ситуацию».

«В связи с ситуацией в стране каждый доллар должен оставаться в стране», — сказал чиновник.

ИА REGNUM напоминает, что Украина возобновила импорт электроэнергии из России и Белоруссии осенью 2019 года, после принятия Верховной радой соответствующей правки в законодательство. Вокруг этого вопроса постоянно происходили ожесточенные дебаты, и в феврале президент Зеленский поручил правительству ограничить такой импорт, хотя прямо Россию не назвал.

«О каком импорте может идти речь, когда страны, из которых мы импортируем, не пускают нас на свои рынки? Поэтому сначала наш уголь, наши шахтеры, наша электроэнергия», — подчеркнул он.

В середине марта правительство Украины ввело специальную пошлину в размере 65% на импорт электроэнергии и угля из России.

По официальным данным, доля импортной электроэнергии в энергосистеме Украины в феврале (данных за март еще нет в открытом доступе) составила почти 4%.