Берлин, , 14:25 — REGNUM Реализация новых автомобилей в Германии в марте 2020 года упала на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает Федерация автомобильной промышленности Германии (VDA).

Всего за месяц на немецком авторынке было продано 215 тыс. автомобилей. В федерации связывают падение спроса на авто с принимаемыми мерами против распространения коронавируса.

За первые три месяца 2020 года количество регистраций автомобилей в Германии сократилось на 20%, до 701 300 единиц.

Производство также резко упало. Немецкие производители выпустили только 287 900 автомобилей в марте (-37%) и 1,017 млн за первый квартал (-20%). Та же тенденция отмечается и в экспорте транспортных средств. В прошлом месяце экспорт автомобилей сократился в Германии на 32% (до 234 500 единиц), а за период с января по март — на 21% (до 771 300 единиц).

Напомним, 17 марта стало известно, что немецкий концерн Volkswagen приостановит работу на всех своих европейских заводах из-за пандемии коронавируса.

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