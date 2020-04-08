Бишкек, , 14:15 — REGNUM Министр здравоохранения Киргизии Сабиржан Абдикаримов опроверг появившуюся в местных СМИ информацию о том, что в республике якобы скоро не останется медикаментов для лечения больных с коронавирусом, передает «Kaktus.media».

По словам главы минздрава, сейчас в распоряжении медиков имеются антиретровирусные препараты, которых хватает еще на 177 больных.

Также высокопоставленный чиновник отметил, что министерство здравоохранения уже объявило тендер на приобретение дополнительных лекарств, необходимых для лечения граждан, болеющих COVID-19. Деньги на их закупку предоставит Всемирный банк.

«В бюджете минздрава статьи и выделенных средств на закупку этих препаратов не предусмотрено. На уровне правительства этот вопрос никак не решается, хотя я уже третью неделю бью в колокола», — подытожил Абдикаримов.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 8 апреля 2020 года в Киргизии зафиксировано 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 25 заразившихся киргизстанцев выздоровели, четверо умерли.