Москва, , 14:11 — REGNUM Импорт свежего имбиря в Россию по итогам 1−6 апреля 2020 года составил 2,4 тыс. тонн, что в 12 раз больше, чем за аналогичный период 2019 года, сообщили 8 апреля в пресс-службе Россельхознадзора.

Импорт имбиря по итогам одной недели составил 84% от общего объема импорта за предыдущие три месяца. В надзорном ведомстве отметили, что основным поставщиком этого продукта является Китай.

Кроме того, после введения самоизоляции в России импорт чеснока вырос вдвое, до 2,5 тыс. тонн. Большая часть — 74% привезена из Китая, 22% — из Египта и 4% — из Ирана.

Напомним, 6 апреля Генеральная прокуратура России поручила ФАС проверить рост цен на имбирь, чеснок и лимоны.

Читайте ранее в этом сюжете: Имбирь пропал из петербургских магазинов, лимоны подорожали втрое