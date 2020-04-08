Вашингтон, , 14:08 — REGNUM В автокомпаниях Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и Honda приняли решение не открывать свои предприятия в Соединённых Штатах до мая 2020 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным журналистов, помимо пандемии коронавируса причиной остановки производства заводов компании стал низкий спрос на новые автомобили.

Японский автопроизводитель Honda, остановивший своё производство 23 марта, продлит остановку сборки машин до 1 мая текущего года. В итало-американской компании Fiat Chrysler сообщили, что «намерены постепенно возобновить производство в США и Канаде с 4 мая».

Сообщается, что Fiat Chrysler перепроектирует размещение рабочих мест на своих предприятиях с целью увеличения расстояния между рабочими. Кроме того, будут модернизированы способы дезинфекции.

Ранее стало известно, что Ульяновский автозавод намерен возобновить свою работу 13 апреля 2020 года. Однако в производственном процессе пока будет задействовано не более 25% общей численности персонала.

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