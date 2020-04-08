Магас, , 13:58 — REGNUM В Ингушетии принято решение о возобновлении работы ряда предприятий в нерабочие дни, объявленные президентом РФ Владимиром Путиным в связи с мерами по недопущению распространения коронавируса до 30 апреля 2020 года. Об этом рассказал 7 апреля журналистам глава правительства Владимир Сластенин.

Так, в список вошли 16 предприятий и организаций, в том числе «Ингушнефть», «Техстрой», «Сад-гигант «Ингушетия», агрокомплекс «Сунжа». Будут работать также предприятия, обеспечивающие водо, газо и энергоснабжение, оказывающие услуги по перевозке граждан и грузов, производству продуктов питания.

Все эти предприятия признаны системообразующими. Их работа скажется на обеспечении устойчивости экономики республики и недопущении возникновения рисков дестабилизации в отдельных отраслях.

По словам Сластенина, этим предприятиям разрешено трудиться, чтобы укрепить социальную стабильность в условиях принятия мер по недопущению распространения коронавируса.