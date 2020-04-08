Уфа, , 13:59 — REGNUM Дети из многодетных малообеспеченных семей и дети с ограниченными возможностями здоровья, дети инвалиды имеют право на получение бесплатных продуктовых наборов для школьников в Башкирии. Об этом 8 апреля сообщил руководитель государственного комитета республики по торговле и защите прав потребителей Алексей Гусев на ежедневном брифинге в республиканском Минздраве.

По его словам, в настоящее время сформированы так называемые «сухие пайки», которые будут выдаваться один раз в неделю. При этом стоимость такого набора для детей из многодетных малообеспеченных семей составляет 225 рублей за пять дней. Стоимость пайка для детей с ограниченными возможностями развития, детей инвалидов составляет 500 рублей за неделю.

Отмечается, что в набор могут входить 13 наименований продуктов питания, которые разрешены в школьном питании. При этом основной упор был сделан на нескоропортящиеся продукты, такие как крупа, макароны, соки, мучные изделия, чай, какао, консервы, масло растительное. В среднем в набор входит от 6 до 7 наименований, но ни все различные.

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