Цхинвал, , 13:57 — REGNUM В Южной Осетии на фоне новостей о распространении коронавируса в мире стали расти цены на ряд овощей и фруктов, 8 апреля сообщает агентство «Рес».

Как рассказала журналистам продавец одного из овощных магазинов в Цхинвале Фатима Джабиева, спрос, а за ним и цены выросли на лимоны, картофель, лук, имбирь и горький перец.

Она отметила, что стоимость лимона выросла вдвое с 25 до 60 рублей за штуку, цена на лук стала выше в полтора раза до 45 рублей за килограмм, а имбирь не стали завозить в магазин, так как сомневаются, что кто-то его будет покупать по новым ценам.

При этом продавщица отметила, что на другие овощи и фрукты цены не поднялись, а по некоторым видам наблюдается их сезонный спад.

Стоит отметить, что в Южной Осетии нет зарегистрированных случаев заболевания COVID-19, но на территории республики с конца марта действуют карантинные меры для защиты населения от коронавируса.

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