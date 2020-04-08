Москва, , 13:50 — REGNUM Надежды на то, что виртуальная встреча ОПЕК+ состоится 9 апреля, сохраняются, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Также инвесторы сохраняют надежду, что она станет более успешной, чем мартовская, по итогу которой договор ОПЕК+ перестал действовать и началась ценовая война между Саудовской Аравией и Россией на фоне обвала спроса, вызванного пандемией коронавируса.

В свою очередь 8 апреля выйдут данные по запасам нефти и нефтепродуктов от минэнерго США. Учитывая относительную стабильность на нефтяном рынке, статистика вполне способна придать драйв торгам. Особенно если данные будут значительно отличаться от прогнозных значений.

Техническая картина по нефти марки Brent не изменилась. Котировки стоят вблизи апрельского максимума в ожидании новой сделки ОПЕК+. В случае достижения новых договоренностей рост может усилиться до $40 за баррель», — считает эксперт.

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