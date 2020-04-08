Калуга, , 16:14 — REGNUM В Калужской области полным ходом идут весенние полевые работы. Аграрии рассчитываю провести посевную в оптимальные сроки и обеспечить запланированный объем производства сельхозпродукции, сообщает 8 апреля корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Леонида Громова.

Ранее министр сельского хозяйства Российской федерации Дмитрий Патрушев провёл заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. Отмечалось, что действующий режим нерабочих дней не распространяется на предприятия непрерывного цикла. К ним относятся как организации агропромышленного комплекса, так и смежных отраслей, которые могут продолжать свою деятельность.

По мнению Дмитрия Патрушева, первоочередной обязанностью является обеспечение населения продовольствием, поэтому отрасль должна бесперебойно функционировать, а посевная кампания — проводиться в штатном режиме. Вместе с тем, из отдельных регионов поступают сигналы о сложностях при перемещении транспорта с грузом, необходимым для стабильного функционирования АПК — в том числе с удобрениями, семенами, запасными частями и готовой продукцией. С учётом возможных рисков, связанных с избыточной бюрократизацией логистических процессов, федеральный министр призвал руководителей органов АПК взять ситуацию на местах под личный контроль.

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